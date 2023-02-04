Підопічні Жозе Моурінью дуже вдало почали матч, за 6 хвилин забивши 2 голи. Проте збільшити свою перевагу більше не вдалося.

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Однією з головних причин такого стала чудова гра голкіпера гостей. Гульєльмо Вікаріо не раз рятував свою команду. В другому таймі взагалі був момент, коли він робив це тричі в одній атаці. Спочатку італієць відбив удар Дибали, потім впорався з добиванням Манчіні та ще й завадив Абрахаму розстріляти ворота з метра.

Нагадаємо, що Гульєльмо Вікаріо – не лише сильний голкіпер, а й дуже хороша людина. Він у власному домі поселив українську біженку з сином та особисто допоміг хлопчику знайти футбольну команду в Італії.