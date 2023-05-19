Лучано Спаллетті посварився з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом і близький до того, щоб покинути команду після завершення сезону попри чинний контракт до літа 2024 року.

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Де Лаурентіс керується принципом "силою не будеш милою", а тому вже розглядає кілька варіантів на заміну чинному тренеру. Як інформує Gazzetta dello Sport, керівництво "адзуррі" звернуло свою увагу на Рафаеля Бенітеса, Крістофа Гальтьє, Джан П'єро Гасперіні, Антоніо Конте та Вінченцо Італьяно.

Повідомляється, що Бенітеса вважають фаворитом на місце Спаллетті – Де Лаурентіс уже зв'язався з екс-тренером Наполі стосовно можливого повернення останнього.

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