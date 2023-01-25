Лідер чемпіонату Італії оголосив про кадрові зміни на воротарській позиції.

Склад команди Лучано Спаллетті поповнив П'єрлуїджі Голліні з Аталанти. Голкіпер перебрався на правах оренди з правом викупу по завершенні сезону 2022/23, інформує офіційний сайт неаполітанців.

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Першу частину сезону 27-річний Голліні провів у Фіорентині (теж на правах оренди), за яку зіграв 9 матчів. Кампанію 2021/22 італієць відіграв у Тоттенхемі, де не зміг стати основним.

Після підписання Голліні зайвим у Неаполі став Сальваторе Сірігу, який у першій частині сезону жодного разу не вийшов на поле. "Партенопейці" відпустили 36-річного колишнього воротаря збірної Італії у Фіорентину.

Нагадаємо, Наполі впевнено лідирує в чемпіонаті Італії. Перше коло Серії А команда Лучано Спаллетті завершила з 12-очковим відривом від Мілана.

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