Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про українських футболістів у закордонних чемпіонатах та не оминув увагою кадрову ситуацію в своєму колишньому клубі – Мілані.

"Багато наших футболістів поїхали грати за кордон. Хоча, коли йдеться про такі складні ліги, як італійська, потрібно бути обережним, особливо якщо ти дуже молодий. У мене свого часу вже були деякі результати, я забивав голи Реалу та Барселоні, і у мене був чудовий досвід з Динамо за спиною.

Фонсека офіційно став безробітним і готується очолити Мілан – екс-тренера Шахтаря замінили місцевою легендою

Яких українських гравців я б порекомендував? Багатьох із з них. Циганков, Мудрик, Довбик...

Після відходу Жиру підписання нового нападника здається мені логічним. Жиру – справжній перший бомбардир. Він досяг приголомшливих результатів у Мілані. Замінити його буде нелегко. Без нього нам знадобиться ще один справжній нападник, здатний гарантувати 16-17 голів", – цитує Шевченка Gazzetta dello Sport.

Шевченко дав інтерв'ю Gazzetta – про війну, фаворитів Євро і завдання для Реброва, трьох українських зірок для Мілана