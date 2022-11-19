"Фанати дають неймовірну підтримку в Наполі. Я відчуваю таку любов, що мушу віддавати на полі всі сили, щоб віддячити їм. В Неаполі всі живуть футболом. І старі, і малі. Вони співаються навіть між таймами, чутно в роздягальню. Немає жодних виправдань, щоб не викладати на всі сто.

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Своє "спляче" святкування я підгледів у Стефа Каррі. Люди вважали, що його команда не має шансів на титул в НБА, і показували йому цей жест. А потім, коли він набирав ключові очки, то святкував таким чином. Мабуть, хотів сказати, щоб вони заткнулися і пішли спати. Його команда виграла, тому я подумав, що теж можу використовувати такий жест.

Після кожного матчу в мене в голові думка, що я зробив недостатньо, що можна було краще. Я ще нічого не досяг. Попереду довгий шлях. Дуже хочу радувати фанатів, реалізовуючи свої мрії", – цитує Хвічу видання Football Italia.

Кварацхелія влітку перебрався з Грузії в Наполі та за кілька місяців став зіркою Серії А. У нього 6 голів і 5 асистів у 12 матчах чемпіонату. Наполі лідирує в Серії А з відривом від конкурентів, а в Лізі чемпіонів громив Ліверпуль.

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