Чемпион Италии уверенно начал защиту титула. Неделю назад подопечные Руди Гарсии прибили Фрозиноне (3:1), а теперь партенопейцы уверенно разобрались с Сассуоло. Наполи доминировал на протяжении всей встречи, почти ничего не позволив сопернику.

"Нероверди" до 80-х минут имели всего 6 ударов по воротам, из которых только один прошел из пределов штрафной, а еще два были заблокированы. Суммарная их острота составила 0,18 ожидаемых голов. Хозяева же имели 1,69 xG без учета двух пенальти, из которых реализовать удалось только один – Осимхен забил на 16-й минуте. Распадори же на 60-й попал в перекладину.

Это было не первое попадание Джакомо в каркас. Уже на 1-й минуте встречи он пробивал в стойку, замыкая прострел от Ди Лоренцо. Забить второй гол в ворота Сассуоло удалось аж на 64-й минуте после выхода на поле Кварацхелии – он пропускал матч с Фрозиноне из-за травмы, но ассистировал Ди Лоренцо всего через три минуты после появления на поле. 2:0.

Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу. Наполи победил уверенно, но ощущения феерии не было – как и после встречи с Фрозиноне. Партенопейцы создали не так и много топовых моментов. Два удара пенальти, гол Ди Лоренцо и штанга Распадори потянули на 2,26 xG из 3,45 в целом, а средний вес остальных 22 ударов составил 0,056 ожидаемых голов.

Кроме того, следует учитывать, что Сассуоло играл в меньшинстве с 52-й минуты – Макси Лопес получил красную за разговоры. Впрочем, это лишь старт сезона. Наполи стартует с двух подряд побед, а "нероверди" проиграли второй раз подряд с идентичным счётом.

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