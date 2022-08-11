Наполі оголосив про трансфер екс-воротаря ПСЖ та відпустив українського голкіпера
13:36 - Читать на русском
Неаполітанці провели зміни на голкіперській позиції.
Наполі на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Сірігу на правах вільного агента.
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Контракт з воротарем укладений на рік. Окрім цього, неаполітанці відпустили українського воротаря Микиту Контіні-Барановського в оренду в Сампдорію.
Додамо, що Сірігу встиг пограти у чималій кількості італійських клубів (Палермо, Венеція, Кремонезе, Торіно, Дженоа), а також за ПСЖ та Севілью.
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