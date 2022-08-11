Наполі на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Сірігу на правах вільного агента.

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Контракт з воротарем укладений на рік. Окрім цього, неаполітанці відпустили українського воротаря Микиту Контіні-Барановського в оренду в Сампдорію.

Додамо, що Сірігу встиг пограти у чималій кількості італійських клубів (Палермо, Венеція, Кремонезе, Торіно, Дженоа), а також за ПСЖ та Севілью.

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