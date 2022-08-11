Наполи на своем официальном сайте сообщил о переходе Сиригу на правах свободного агента.

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Контракт с вратарем заключен на год. Кроме этого, неаполитанцы отпустили украинского вратаря Никиту Контини-Барановского в аренду в Сампдорию.

Добавим, что Сиригу успел поиграть во многих итальянских клубах (Палермо, Венеция, Кремонезе, Торино, Дженоа), а также за ПСЖ и Севилью.

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