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Наполі офіційно звільнив Анчелотті

01:00 557 Читать на русском
Наполі офіційно звільнив Анчелотті
Карло Анчелотті / Eurosport

Італійський Наполі відправив у відставку головного тренера Карло Анчелотті.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не пробачив 60-річному фахівцю провальний старт команди у Серії А. Анчелотті навіть не врятував вихід Наполі у плей-офф Ліги чемпіонів. Про відставку тренера повідомив офіційний твіттер італійського клубу.

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Нагадаємо, Анчелотті очолив Наполі влітку 2018 року. В поточному сезоні команда під його керівництвом видала один з найгірших відрізків у своїй новітній історії – 9 матчів без перемог. Наразі "партенопейці" посідають 7 місце в турнірній таблиці Серії А.

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Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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