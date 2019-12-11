Наполі офіційно звільнив Анчелотті

Італійський Наполі відправив у відставку головного тренера Карло Анчелотті.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не пробачив 60-річному фахівцю провальний старт команди у Серії А. Анчелотті навіть не врятував вихід Наполі у плей-офф Ліги чемпіонів. Про відставку тренера повідомив офіційний твіттер італійського клубу.

Гаттузо узгодив контракт із Наполі, – Ді Марціо

Нагадаємо, Анчелотті очолив Наполі влітку 2018 року. В поточному сезоні команда під його керівництвом видала один з найгірших відрізків у своїй новітній історії – 9 матчів без перемог. Наразі "партенопейці" посідають 7 місце в турнірній таблиці Серії А.

Ліга чемпіонів: Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга