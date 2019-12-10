Ліга чемпіонів: Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга

Завершилися перші поєдинки 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, визначивши учасників 1/8 фіналу турніру від групи E.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група E

Зальцбург – Ліверпуль – 0:2

Голи: Кейта, 57, Салах, 58

Наполі – Генк – 4:0

Голи: Мілік, 3, 26, 38 (пенальті), Мертенс, 74 (пенальті)

Голкіпер Генка Вандевоордт став наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів

Справжню феєрію відкритого футболу в Австрії подарували місцевий Зальцбург і Ліверпуль. Команди грали фактично без центра поля, завдали три десятки ударів на двох і могли закінчувати поєдинок із космічним рахунком на кшталт 5:5. Але забивали на Ред Булл Арені лише мерсисайдці. Після безгольового першого тайму підопічні Юргена Клоппа вийшли з бажанням поставити на місце вискочок і шокували "биків" упродовж двох хвилин. На 57-й Мане увірвався до штрафного майданчика й навісив у район 11-метрової позначки, а Набі Кейта звідти головою відправив м'яч у сітку. А ще за кілька миттєвостей власну геніальність знову показав Салах: Мохамед у контратаці втік від оборонця і воротаря до лінії поля, а потім із гострого кута неробочою правою ногою відправив м'яч під дальню стійку!

Салах пошив у дурні захисника та воротаря Зальцбурга – ефектний гол форварда Ліверпуля

Натомість Наполі з перших миттєвостей поєдинку з Генком вирішив довести, що чемпіон Бельгії посів останнє місце в квартеті цілком заслужено. Тиск "партенопейців" першим не витримав юний дебютант Вандевоордт – голкіпер помилився під пресингом опонентів, а Аркадіуш Мілік відправив м'яч у сітку. До кінця першого тайму польський форвард забив ще двічі, оформивши найшвидший хет-трик у ЛЧ за останні 6 років. Спочатку 25-річний нападник в один дотик замкнув простріл Ді Лоренцо з правого флангу, а під завісу першої половини гри впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Кальєхона. Другий тайм після цього перетворився у формальність. Наполі, однак, забив ще раз (цього разу з пенальті забив Мертенс), перервав 9-матчеву серію без перемог і, можливо, вберіг Карло Анчелотті від відставки.