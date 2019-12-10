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Ліга чемпіонів: Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга

21:45 672 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Наполі розгромив Генк завдяки хет-трику Міліка, Ліверпуль завершив казку Зальцбурга
Радість неаполітанців / офіційний сайт УЄФА

Завершилися перші поєдинки 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, визначивши учасників 1/8 фіналу турніру від групи E.

3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс
 
3’ Аркадіуш Мілік
26’ Аркадіуш Мілік
37’ Аркадіуш Мілік
74’ Дріс Мертенс

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група E

Зальцбург – Ліверпуль – 0:2

Голи: Кейта, 57, Салах, 58

Наполі – Генк – 4:0

Голи: Мілік, 3, 26, 38 (пенальті), Мертенс, 74 (пенальті)

Голкіпер Генка Вандевоордт став наймолодшим воротарем в історії Ліги чемпіонів

Справжню феєрію відкритого футболу в Австрії подарували місцевий Зальцбург і Ліверпуль. Команди грали фактично без центра поля, завдали три десятки ударів на двох і могли закінчувати поєдинок із космічним рахунком на кшталт 5:5. Але забивали на Ред Булл Арені лише мерсисайдці. Після безгольового першого тайму підопічні Юргена Клоппа вийшли з бажанням поставити на місце вискочок і шокували "биків" упродовж двох хвилин. На 57-й Мане увірвався до штрафного майданчика й навісив у район 11-метрової позначки, а Набі Кейта звідти головою відправив м'яч у сітку. А ще за кілька миттєвостей власну геніальність знову показав Салах: Мохамед у контратаці втік від оборонця і воротаря до лінії поля, а потім із гострого кута неробочою правою ногою відправив м'яч під дальню стійку!

Салах пошив у дурні захисника та воротаря Зальцбурга – ефектний гол форварда Ліверпуля

Натомість Наполі з перших миттєвостей поєдинку з Генком вирішив довести, що чемпіон Бельгії посів останнє місце в квартеті цілком заслужено. Тиск "партенопейців" першим не витримав юний дебютант Вандевоордт – голкіпер помилився під пресингом опонентів, а Аркадіуш Мілік відправив м'яч у сітку. До кінця першого тайму польський форвард забив ще двічі, оформивши найшвидший хет-трик у ЛЧ за останні 6 років. Спочатку 25-річний нападник в один дотик замкнув простріл Ді Лоренцо з правого флангу, а під завісу першої половини гри впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Кальєхона. Другий тайм після цього перетворився у формальність. Наполі, однак, забив ще раз (цього разу з пенальті забив Мертенс), перервав 9-матчеву серію без перемог і, можливо, вберіг Карло Анчелотті від відставки.

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