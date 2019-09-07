Наполі прагне продовжити контракт з Руїсом попри шалені пропозиції від інших клубів

Іспанський півзахисник може поставити підпис під новою угодою з неаполітанцями.

Неаполітанці цього літа мали кілька пропозицій з Ла Ліги щодо трансферу Фабіана Руїса. Йшлося про 45 мільйонів євро, однак Наполі відмовив покупцям, повідомляє Tuttomercato.

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Раніше стало відомо, що неаполітанці вже почали переговори з гравцем. Основні деталі контракту будуть обговорюватися після поєдинку з Ліверпулем у рамках Ліги чемпіонів. 23-річному іспанському півзахиснику планують підняти зарплату до 2,5 мільйонів євро на рік.

За італійську команду іспанець виступає з літа 2018 року. У минулому сезоні він провів 40 поєдинків у футболці Наполі і встиг відзначитись 7 голами і 3 ассистами. У нинішньому розіграші Серії А хавбек відіграв за команду Карло Анчелотті в обох стартових матчах, однак результативними діями не відзначився.

Наступний матч Наполі проведе 14 вересня вдома проти Сампдорії.

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