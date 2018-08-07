Наполі може відповісти Ювентусу на трансфер Роналду переходом Лєвандовскі, – Лука Тоні

Екс-гравець Баварії та збірної Італії Лука Тоні розповів про можливість трансферу Роберта Лєвандовскі у Наполі.

Екс-гравець Баварії зазначив, що у особистій розмові голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге підтвердив, що Лєвандовскі хоче змінити команду.

Румменіге: Ми не продамо Лєвандовскі навіть за 150 млн євро

"Було б непогано, якби Наполі попрацював на трансферному ринку аби дати бій Ювентусу. В іншому випадку "б'янконері", завдячуючи трансферу Роналду, можуть зробити прірву у боротьбі за чемпіонство.

Я знаю від Румменігге, що Лєвандовскі хоче змінити команду. Можливо, Наполі спробує його підписати. Цей трансфер може зменшити прірву між Ювентусом та Наполі", – цитує Луку Тоні Napolitoday.