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Наполи может ответить Ювентусу на трансфер Роналду переходом Левандовски, – Лука Тони

17:44 65 Читати українською
Наполи может ответить Ювентусу на трансфер Роналду переходом Левандовски, – Лука Тони
Роберт Левандовски / Соцсети

Экс-игрок Баварии и сборной Италии Лука Тони рассказал о возможности трансфера Роберта Левандовски в Наполи.

Экс-игрок Баварии отметил, что в личной беседе председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Левандовски хочет сменить команду.

Румменигге: Мы не продадим Левандовски даже при 150 млн евро

"Было бы неплохо, если бы Наполи поработал на трансферном рынке чтобы дать бой Ювентусу. В противном случае, "бьянконери", благодаря трансферу Роналду, могут сделать пропасть в борьбе за чемпионство.

Я знаю от Румменигге, что Левандовски хочет сменить команду. Возможно, Наполи попытается его подписать. Этот трансфер может уменьшить пропасть между Ювентусом и Наполи", – цитирует Луку Тони Napolitoday.

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