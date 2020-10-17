Пекельний тайм без Маліновського у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 4:1
20:04 - Читать на русском
Наполі розбив Аталанту у матчі 4 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Аталанта на Футбол 24.
23’ Ірвінг Лосано
27’ Ірвінг Лосано
30’ Маттео Політано
43’ Віктор Осімхен
Сем Ламмерс 69’
23’ Ірвінг Лосано
27’ Ірвінг Лосано
30’ Маттео Політано
43’ Віктор Осімхен
69’ Сем Ламмерс
Перший тайм перетворився для бергамасків на справжнє жахіття. Команда Гасперіні пропустила 4 м'ячі, хоча Наполі реалізував далеко не всі свої моменти.
Наполі знищив Аталанту – Гаттузо за тайм переграв Гасперіні, Маліновський вийшов рятувати, але нічим не зарадив
Заміни і розмова у роздягальні не надихнули Аталанту на камбек. Руслан Маліновський вийшов на 63 хвилині, але гол престижу відбувся без участі українця. Ромеро розігнав стрімку контратаку, яку завершив Ламмерс – 4:1.
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