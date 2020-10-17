Наполі розбив Аталанту у матчі 4 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Наполі – Аталанта на Футбол 24.

Перший тайм перетворився для бергамасків на справжнє жахіття. Команда Гасперіні пропустила 4 м'ячі, хоча Наполі реалізував далеко не всі свої моменти.

Наполі знищив Аталанту – Гаттузо за тайм переграв Гасперіні, Маліновський вийшов рятувати, але нічим не зарадив

Заміни і розмова у роздягальні не надихнули Аталанту на камбек. Руслан Маліновський вийшов на 63 хвилині, але гол престижу відбувся без участі українця. Ромеро розігнав стрімку контратаку, яку завершив Ламмерс – 4:1.