Наполи разбил Аталанту в матче 4 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Аталанта на Футбол 24.

Первый тайм превратился для бергамасков в настоящий кошмар. Команда Гасперини пропустила 4 мяча, хотя Наполи реализовал далеко не все свои моменты.

Наполи уничтожил Аталанту – Гаттузо за тайм переиграл Гасперини, Малиновский вышел спасать, но ничем не помог

Замены и разговор в раздевалке не вдохновили Аталанту на камбек. Руслан Малиновский вышел на 63 минуте, но гол престижа состоялся без участия украинца. Ромеро разогнал стремительную контратаку, которую завершил Ламмерс – 4:1.