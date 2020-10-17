Адский тайм без Малиновского в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 4:1
20:04 - Читати українською
Наполи разбил Аталанту в матче 4 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Аталанта на Футбол 24.
23’ Ирвинг Лосано
27’ Ирвинг Лосано
30’ Маттео Политано
43’ Виктор Осимхен
Сэм Ламмерс 69’
23’ Ирвинг Лосано
27’ Ирвинг Лосано
30’ Маттео Политано
43’ Виктор Осимхен
69’ Сэм Ламмерс
Первый тайм превратился для бергамасков в настоящий кошмар. Команда Гасперини пропустила 4 мяча, хотя Наполи реализовал далеко не все свои моменты.
Наполи уничтожил Аталанту – Гаттузо за тайм переиграл Гасперини, Малиновский вышел спасать, но ничем не помог
Замены и разговор в раздевалке не вдохновили Аталанту на камбек. Руслан Малиновский вышел на 63 минуте, но гол престижа состоялся без участия украинца. Ромеро разогнал стремительную контратаку, которую завершил Ламмерс – 4:1.
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