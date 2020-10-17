До звітного матчу команди підходили у різному настрої. Серія А зарахувала Наполі технічну поразку через неявку на гру проти Ювентуса. Натомість у Аталанти сталося довгоочікуване повернення – Йосіп Ілічіч нарешті розібрався зі своєю депресією і навіть потрапив у стартовий склад.

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До гри експерти вважали фаворитом бергамасків, але господарі явно були не проти присоромити фахівців. Вже на 5-й хвилині біля воріт Спортьєлло виник супермомент. Політано з правого флангу навісив у штрафний, де вправно снаряд обробив Лосано. Мексиканський форвард з розвороту примудрився пробити в праву від голкіпера дев'ятку метрів з дванадцяти, але у ворота зовсім трохи не влучив.

Звичної Аталанти на полі просто не було. Наполі буквально розривав свого суперника, створюючи атаку за атакою, на що гості ніяк не могли відповісти моментом, який бодай з перебільшенням можна було б назвати гострим. Тому гол Лосано на 24-й був абсолютно логічним. Джованні Ді Лоренцо прострілив уздовж воріт. Пролетів повз м'яча Осімхен, але слідом ногу зумів підставити Ірвінг. Мексиканець метрів з п'яти ніяково, але все ж заштовхав м'яч у сітку воріт Аталанти. Толої намагався винести сферу, але не влучив і комічно звалився на газон.

Невдовзі Аталанта пережила ще 6 жахливих хвилин. Спочатку Лосано оформив дубль, пробивши під дальню стійку з лінії штрафного. Згодом Політано зробив рахунок розгромним. Захисники "нерадзуррі" дали Маттео занадто багато вільного простору, а той класно вистрілив з-за меж штрафного. Четвертий гол взагалі став знущанням. Оспіна записав у свій актив асист. Голкіпер Наполі вибив від власних воріт, захисники завадили один одному, і м'яч дістався Осімхену. Віктор розвернувся і ударом здалеку вперше забив у Серії А.

Аталанта повністю провалила перший тайм. Гості аж на 40-й хвилині зуміли нанести удар у площину воріт, тоді як у Наполі таких пострілів набралося аж 12. Джан П'єро Гасперіні після перерви зробив подвійну заміну (вийшли Джимшиті та Мохіка), а ще через 10 хвилин замість Гомеса на полі з'явився Ламмерс. Важко сказати, що це кардинально змінило ситуацію. Так, Аталанта стала більше контролювати м'яч, але без гостроти. Водночас Наполі міг знову забивати – після подачі з кутового пробивали Мертенс і Кулібалі. Саме після цього моменту з'явився на полі Руслан Маліновський.

Невдовзі після цього гості змогли відіграти один м'яч. Щоправда, заслуги українця в цьому практично не було. Ромеро виконав довгий пас вперед, а Ламмерс уникнув положення поза грою і без проблем реалізував свій момент. В одній із наступних атак стріляв по воротах оспіни Маліновський – повз ворота.

Чергова низка замін від Дженнаро Гаттузо підсилила захист його команди. Гра стала ще більш в'язкою – багато боротьби у центрі поля без небезпечних моментів у атаці. Час спливав. Наполі без поспіху розігрував м'яч, Аталанта не змогла увімкнути турбо-режим і, здавалося, змирилася з результатом. Кінцівка гри взагалі більше нагадувала якийсь нервовий початок матчу, в якому команди намагаються спочатку придивитися одна до одної. Лосано міг оформляти хет-трик, але з його пострілом впорався Марко Спортьєлло.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Наполі. Підопічні Дженнаро Гаттузо набрали 8 очок і наблизилися до Аталанти та Мілана, в активі яких по 9 очок.

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