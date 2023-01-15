Наполі – Ювентус: два фанати поставили на 5:1 і зірвали куш
18:27 - Читать на русском
У Римі та Неаполі двоє чоловіків передбачили точний рахунок матчу Наполі – Ювентус.
14’ Віктор Осімхен
55’ Амір Ррахмані
65’ Віктор Осімхен
72’ Еліф Ельмас
Анхель Ді Марія 42’
14’ Віктор Осімхен
42’ Анхель Ді Марія
55’ Амір Ррахмані
65’ Віктор Осімхен
72’ Еліф Ельмас
Перемога Наполі над Ювентусом із рахунком 5:1 у матчі 18 туру Серії А зробила цей матч незабутнім для одного футбольного фаната з Риму. Він зробив ставку на точний рахунок 5:1 – і передбачив його, інформує Il Messaggero.
Наполі – Ювентус – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Згідно з джерелом, цей футбольний знавець поставив 350 євро на перемогу команди Лучано Спаллетті над "старою синьйорою" і виграв 36 750 євро.
Повідомляється, що такий щасливчик виявився не один. Інший "беттер" з Неаполя поставив 100 євро і виграв 12 500 євро.
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