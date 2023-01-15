Перемога Наполі над Ювентусом із рахунком 5:1 у матчі 18 туру Серії А зробила цей матч незабутнім для одного футбольного фаната з Риму. Він зробив ставку на точний рахунок 5:1 – і передбачив його, інформує Il Messaggero.

Наполі – Ювентус – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Згідно з джерелом, цей футбольний знавець поставив 350 євро на перемогу команди Лучано Спаллетті над "старою синьйорою" і виграв 36 750 євро.

Повідомляється, що такий щасливчик виявився не один. Інший "беттер" з Неаполя поставив 100 євро і виграв 12 500 євро.

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