АПЛ проведе голосування за скасування VAR з наступного сезону
Усі учасники Прем'єр-ліги мають намір винести на голосування доцільність продовження використання системи VAR.
На щорічних зборах 6 червня клуби АПЛ планують провести голосування про необхідність продовження використання системи VAR, починаючи з наступного сезону. Про це інформує The Athletic.
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VAR використовується в елітному дивізіоні Англії з 2019 року і допомагає поліпшити процес прийняття рішень. Однак ця система також викликає постійні суперечки. Так, у сезоні 2023/24 відбулося безліч суперечливих інцидентів, що посилило критику VAR і змусило деякі команди та вболівальників засумніватися в чесності змагань.
Ініціатором голосування про скасування VAR став Вулверхемптон, у складі якого виступає англієць українського походження Макс Кілман.
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