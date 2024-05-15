На щорічних зборах 6 червня клуби АПЛ планують провести голосування про необхідність продовження використання системи VAR, починаючи з наступного сезону. Про це інформує The Athletic.

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VAR використовується в елітному дивізіоні Англії з 2019 року і допомагає поліпшити процес прийняття рішень. Однак ця система також викликає постійні суперечки. Так, у сезоні 2023/24 відбулося безліч суперечливих інцидентів, що посилило критику VAR і змусило деякі команди та вболівальників засумніватися в чесності змагань.

Ініціатором голосування про скасування VAR став Вулверхемптон, у складі якого виступає англієць українського походження Макс Кілман.

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