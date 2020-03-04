Наполі – Інтер: матч Кубка Італії перенесений через коронавірус

Черговий матч на Апеннінах було перенесено через смертельну недугу.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії між Наполі та Інтером перенесений через поширення нового коронавірусу в країні, повідомляє видання Football Italia.

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Про відповідне рішення сьогодні, 4 березня, оголосив префект регіону Кампанія Марко Валентини. Нова дата матчу поки невідома.

Нагадаємо, поєдинок Наполі – Інтер мав відбутися завтра, 5 березня, на стадіоні Сан-Паоло у Неаполі. Перша зустріч команд завершилась з рахунком 1:0 на користь неаполітанців.

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