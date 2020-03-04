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Наполи – Интер: матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

16:16 2 Читати українською
Наполи – Интер: матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Наполи – Интер / Фото из открытых источников

Очередной матч на Апеннинах был перенесен из-за смертельной болезни.

 

Ответный матч Кубка Италии между Наполи и Интером перенесен из-за распространения нового коронавируса в стране, сообщает издание Football Italia.

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О соответствующем решении сегодня, 4 марта, объявил префект региона Кампания Марко Валентини. Новая дата матча пока неизвестна.

Напомним, поединок Наполи – Интер должен был состояться завтра, 5 марта, на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

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Италия Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Наполи - Интер Интер Интер Наполи Наполи
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