Наполи – Интер: матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

Очередной матч на Апеннинах был перенесен из-за смертельной болезни.

Ответный матч Кубка Италии между Наполи и Интером перенесен из-за распространения нового коронавируса в стране, сообщает издание Football Italia.

Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

О соответствующем решении сегодня, 4 марта, объявил префект региона Кампания Марко Валентини. Новая дата матча пока неизвестна.

Напомним, поединок Наполи – Интер должен был состояться завтра, 5 марта, на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу неаполитанцев.

Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і справжня класика кальчо: топ-5 матчів мідвіку