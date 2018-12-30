Наполі – Болонья – 3:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 20 туру Серії А Наполі в драматичному матчі вдома переміг Болонью. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Наполі – Болонья – 3:2

Голи: Мілік, 16, 51, Мертенс, 88 – Сантандер, 37, Даніло, 80

Наполі вирвав перемогу в Болоньї: 19-й тур Серії А, матчі суботи

Наполі вдома приймав Болонью в рамках 19 туру Серії А. "Партенопейцям" вкрай необхідно було перемагати, щоб не відставати від лідера турнірної таблиці Ювентуса.

Але неаполітанці ризикували залишитись без трьох залікових пунктів. На 80-й хвилині зустрічі Даніло зрівняв рахунок і міг принести нічию гостям, але Дріс Мертенс на 88-й хвилині таки забив переможний м'яч.

Наполі завершив перше коло на 2 позиції з 44 очками, відстаючи від Юве на 9 пунктів, у Болоньї 13 очок і 18 сходинка, яка не дає права грати в Серії А наступного сезону.