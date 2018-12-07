Нападник Сула покинув Металіст 1925 – ним цікавляться за кордоном

Металіст 1925 розпрощався з нападником Дмитром Сулою. Контракт розірвали за обопільною згодою.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід нападника Дмитра Сули. Контракт розірваний за обопільною згодою.

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"Ми поговорили зі спортивним директором і головним тренером, після цієї бесіди вирішили закінчити співпрацю. У мене є варіанти – як у Першій лізі України, так і в зарубіжному клубі. На жаль, зараз конкретніше говорити не можу – збори починаються пізніше, у кого в кінці грудня, у кого – вже в січні. Поки що визначив для себе, куди можу їхати на збори. Буду починати спочатку в новому клубі", – сказав Сула Sport Arena.

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