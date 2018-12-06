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Металіст 1925, СК Дніпро-1, Волинь та ще 5 клубів подали заявку на атестацію для участі в УПЛ

21:24 3644 Читать на русском
Металіст 1925, СК Дніпро-1, Волинь та ще 5 клубів подали заявку на атестацію для участі в УПЛ
Металіст 1925 / фото з клубного сайту

Відразу 8 клубів претендують на участь в українській Прем'єр-лізі наступного сезону.

Низка команд Першої ліги подали заявку на участь у елітному дивізіоні чемпіонату України, повідомляє FootballHub. Зокрема, у списку фігурують Металіст 1925, Волинь, Оболонь-Бровар, Колос Ковалівка, Інгулець, Миколаїв, СК Дніпро-1 та краматорський Авангард.

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Зазначимо, що сьогодні мали відбутись загальні збори клубів УПЛ, однак засідання не відбулось через відсутність половини клубів.

Планувалось, що на зустрічі клуби повинні були обговорити збільшення кількості команд в чемпіонаті. Проте на засідання прибули представники тільки шести клубів – Динамо, Зорі, Карпат, Олімпіка, Арсенала та Десни. Через відсутність кворуму УПЛ була змушена перенести загальні збори на 20 грудня.

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