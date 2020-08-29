"Про виклик повідомив мій агент. Це велика честь, і тепер мені потрібно доводити, що я гідний бути тут. Тренерська довіра багато означає.

Ротань оголосив список гравців молодіжної збірної України на вересневі матчі – є дебютанти з Динамо та Європи

Знайомий з декількома хлопцями 2002 року народження, спілкуємося з ними. Зі старших поки не знаю нікого, але все попереду. Нападник повинен забивати і в кожному матчі бути корисним, щоб команда вигравала. Спробую вже незабаром відзначитися дебютним голом за молодіжну збірну", – цитує Шуранова офіційний сайт Української асоціації футболу.

Нагадаємо, збірна України U-21 має зіграти ще 8 матчів кваліфікації чемпіонату Європи-2021. З Данією українці зустрінуться 4 вересня, а з Фінляндією – 8 вересня. Наразі команда Руслана Ротаня посідає у групі четверту сходинку.

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