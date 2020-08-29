"О вызове сообщил мой агент. Это большая честь, и теперь мне нужно доказывать, что я достоин быть здесь. Тренерское доверие много значит.

Ротань объявил список игроков молодежной сборной Украины на сентябрьские матчи – есть дебютанты из Динамо и Европы

Знаком с несколькими ребятами 2002 года рождения, общаемся с ними. Из старших пока не знаю никого, но все впереди. Нападающий должен забивать и в каждом матче быть полезным, чтобы команда выигрывала. Попробую уже вскоре отличиться дебютным голом за молодежную сборную", – цитирует Шуранова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, сборной Украины U-21 предстоит сыграть еще 8 матчей квалификации чемпионата Европы-2021. С Данией украинцы встретятся 4 сентября, а с Финляндией – 8 сентября. Сейчас команда Руслана Ротаня занимает в группе четвертое место.

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