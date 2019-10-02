Олімпік розглядає варіант з переїздом в Білу Церкву – клуб може змінити назву

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про зміну прописки клубу, а також імовірної відмови від своєї назви.

"У нас переговори з різними містами. На першому плані Біла Церква. Спілкуємося з ними, з депутатською групою, на рівні області та міста. У нас є з ними проект, є куди рухатися. Коли дійдемо до спільного знаменника, переїдемо туди.

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Змінювати чи не змінювати назву – не знаю. У всякому разі ми хочемо переїхати. Головне, щоб це були міста-супутники Київської області. Якщо ми перебуваємо тут, то дуже зручно рухатися автобусом в різні міста України. До Києва їдуть всі футболісти. Якщо будемо в маленькому провінційному місті, туди не поїдуть гравці. Навіть Суми розглядали – футболісти не хотіли там жити", – сказав Антонов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, саме Олімпік посідає останню сходинку УПЛ з 5 очками після дев'яти зіграних турів.

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