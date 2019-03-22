Молодіжна збірна України впевнено здолала однолітків з Північної Македонії – перша перемога Ротаня на чолі команди

Збірна України U-21 перемогла Македонію в другому матчі на міжнародному турнірі в Белеку.

Antalya Cup 2019

Україна U-21 – Північна Македонія U-21 – 3:1

Голи: Вантух, 7, Смирний, 70, Топалов, 83 - ?, 85

Цей поєдинок став другим для Руслана Ротаня у якості головного тренера молодіжної збірної України та першим переможним. Українці швидко вийшов вперед, на 7-й хвилині відзначився Вантух.

Молодіжна збірна України в першому матчі Ротаня не змогла дотиснути Естонію

У другому таймі підопічні Ротаня ще двічі вразили ворота суперника, але за 5 хвилин до кінця основного часу збірна Македонії відіграла 1 м’яч. У підсумку – впевнена перемога молодіжної збірної україни з рахунком 3:1.

Гравці молодіжної збірної України поділились очікуваннями від відбіркової групи до Євро-2021

Нагадаємо, що цей збір є одним з турнірів підготовки команд до офіційних змагань. У відбірковому етапі до Євро-2021 українці стартують 6 вересня матчем з однолітками із Фінляндії.