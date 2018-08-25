Нападающий Атланты Мартинес установил рекорд результативности МЛС

В чемпионате США форвард клуба Атланта Юнайтед Джозеф Мартинес установил рекорд по количеству голов в течение одного сезона.

В матче американской лиги МЛС Атланта Юнайтед – Орландо Сити форвард Джозеф Мартинес установил историческое достижение.

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Колумбийский форвард забил победный гол в ворота Орландо, который стал 28 для игрока в МЛС в сезоне-2018, что является новым рекордом результативности.

Атланта добыла 3 очка, выиграв со счетом 2:1.

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