Поєдинок МЛС між Спортінг Канзас-Сіті та Орландо Сіті завершився нічиєю 1:1. Останній гол у зустрічі запам'ятається глядачам надовго.

Нані розплакався після отриманої червоної картки – відео емоцій екс-зірки Манчестер Юнайтед

Наприкінці матчу настав час Нані. В одній з атак одноклубник португальця з Орландо Сіті намагався забити, але голкіпер парирував удар. М'яч відлетів до екс-зірки Манчестер Юнайтед, а той холоднокровним ударом п'ятою відзначився голом, який подарував нічию.

До слова, Нані виступає в США з лютого 2019-го, а до цього в його кар'єрі були Спортінг, МЮ, Фенербахче, Валенсія та Лаціо.

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