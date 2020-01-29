"Нам зараз потрібен Мессі", – Мойєс оригінально пояснив трансферні пріоритети Вест Хема

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс поділився думками щодо підсилення складу команди.

"Я хочу, щоб стратегією клубу стало залучення до себе молодих, цікавих та голодних гравців, які прагнуть зробити Вест Хем кращим. Гадаю, якщо у мене буде можливість, то я переверну нашу стратегію.

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Щоб очікувати, що гравець прийде в січні і відразу виходитиме на поле, йому потрібно бути з Прем'єр-ліги. Це той виконавець, який прийде, внесе неймовірні зміни і переверне весь сезон. Думаю, що всі будуть вражені, якби це сталося. Нам зараз потрібен Мессі. Тому я зосереджуюсь на великій групі гравців, щоб обрати з них найкращих", – цитує Мойєса Guardian.

Нагадаємо, після 24 турів Вест Хем розташований близько до зони вильоту АПЛ, випереджаючи 18-й Борнмут лише за додатковими показниками.

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