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"Нам сейчас нужен Месси", – Мойес оригинально объяснил трансферные приоритеты Вест Хэма

11:48 14 Читати українською
"Нам сейчас нужен Месси", – Мойес оригинально объяснил трансферные приоритеты Вест Хэма
Дэвид Мойес / Сайт Вест Хэма

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился мнением относительно усиления состава команды.

"Я хочу, чтобы стратегией клуба стало привлечение к себе молодых, интересных и голодных игроков, которые желают сделать Вест Хэм лучше. Думаю, если у меня будет возможность, то я переверну нашу стратегию.

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Чтобы ожидать, что игрок придет в январе и сразу будет выходить на поле, ему нужно быть с Премьер-лиги. Это тот исполнитель, который придет, внесет невероятные изменения и перевернет весь сезон. Думаю, что все будут поражены, если бы это произошло. Нам сейчас нужен Месси. Поэтому я сосредотачиваюсь на большой группе игроков, чтобы выбрать из них лучших", – цитирует Мойеса Guardian.

Напомним, после 24 туров Вест Хэм расположен близко к зоне вылета АПЛ, опережая 18-й Борнмут лишь по дополнительным показателям.

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