"Наступного року ми поїдемо до Німеччини у статусі чемпіонів Європи, тому нам все одно, чи вірять у нас люди з боку чи ні.

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Це ми повинні вірити в себе і рухатися вперед із почуттям обов'язку та самовіддачі. Ми не можемо відступити, коли на наших плечах майорить прапор Італії", – цитує Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Італія посіла друге місце у відбірковій групі Євро-2024 і випередила Україну, якій доводиться сподіватися на запасний шлях через плей-офф Ліги націй.

За підсумками жеребкування Євро-2024 Італія потрапила до квартету B. Підопічні Спаллетті зустрінуться з Іспанією, Албанією і Хорватією.

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