"В следующем году мы поедем в Германию в статусе чемпионов Европы, поэтому нам все равно, верят ли в нас люди со стороны или нет.

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Это мы должны верить в себя и двигаться вперед с чувством долга и самоотдачи. Мы не можем отступить, когда на наших плечах связан флаг Италии", – цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Италия заняла второе место в отборочной группе Евро-2024 и опередила Украину, которой приходится надеяться на запасной путь через плей-офф Лиги наций.

По итогам жеребьевки Евро-2024 Италия попала в квартет B. Подопечные Спаллетти встретятся с Испанией, Албанией и Хорватией.

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