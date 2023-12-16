"Нам все равно, верят в нас люди или нет": обидчик сборной Украины озвучил цель на Евро-2024
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ставит своей целью победить на Евро-2024.
"В следующем году мы поедем в Германию в статусе чемпионов Европы, поэтому нам все равно, верят ли в нас люди со стороны или нет.
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Это мы должны верить в себя и двигаться вперед с чувством долга и самоотдачи. Мы не можем отступить, когда на наших плечах связан флаг Италии", – цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Италия заняла второе место в отборочной группе Евро-2024 и опередила Украину, которой приходится надеяться на запасной путь через плей-офф Лиги наций.
По итогам жеребьевки Евро-2024 Италия попала в квартет B. Подопечные Спаллетти встретятся с Испанией, Албанией и Хорватией.
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