"Раніше шляхи збірних України та Шотландії перетиналися двічі і в цих матчах мені пощастило взяти участь. У відборі на Євро-2008 ми у 2007 році у Києві перемогли 2:0, а у Глазго поступилися 1:3. Я вважаю, що нам пощастило з жеребом. З решти сіяних – Італія, Португалія та Швеція, на мій погляд, сильніша за українську збірну.

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Втім, зараз ще рано комусь віддавати перевагу, адже багато залежатиме від того, в якій формі підійдуть суперники до поєдинку, чи зможуть використати оптимальні склади. Тим не менш, я вважаю, що у наших хлопців більше майстерності і дуже важливо, чи зуміють вони знайти серйозні контраргументи проти довгих передач господарів, жорстких єдиноборств, домашніх заготовок при розіграші стандартних положень", – зазначив Шелаєв у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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