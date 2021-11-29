"Ранее пути сборных Украины и Шотландии пересекались дважды и в этих матчах мне удалось принять участие. В отборе на Евро-2008 мы в 2007 году в Киеве победили 2:0, а в Глазго уступили 1:3. Я считаю, что нам повезло с жребием. Из остальных сеяных – Италия, Португалия и Швеция, на мой взгляд, сильнее украинской сборной.

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Впрочем, сейчас еще рано отдавать предпочтение кому-то, ведь многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут соперники к поединку, смогут ли использовать оптимальные составы. Тем не менее, я считаю, что у наших ребят больше мастерства и очень важно, сумеют ли они найти серьезные контраргументы против длинных передач хозяев, жестких единоборств, домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений", – отметил Шелаев в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнее встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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