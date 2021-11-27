"Я приєднуюсь до тих, хто каже, що збірній пощастило з жеребкуванням. Але на цій стадії слабких команд уже нема. Багато хто думає, що збірній України пощастило, що суперник не топ-рівня. Але я дивився матчі збірної Шотландії. Ця команда б'ється на полі весь поєдинок і не зупиняється за будь-якого рахунку на табло.

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Потрібно шотландцям віддати належне. Характер у цієї команди є. І Україні буде дуже нелегко. Але із жеребком справді десь трохи пощастило. Можливо, наша збірна за рівнем, за перспективою футболістів сильніша. І збірна України показала, що вона може грати. Ми це побачили у поєдинку з Боснією.

Але якщо наша команда розслабиться, і до матчу подумає, що ми сильніші і нам з жеребом пощастило, це не приведе ні до чого. Тоді шотландці збірну України просто переїдуть. Потрібно Шотландію поважати та дуже серйозно готуватися до матчу. Це – складний суперник.

Нам зручно грати з тими ж іспанцями, з тими ж португальцями, які грають у футбол. А ось з тими командами, які б'ються, бодаються і у яких настрій у три-чотири рази вищий за наш, нам дуже складно. Тому Україні буде дуже складно із шотландцями. Буде гарна цікава гра на виїзді. Там однозначно трибуни і до гри, і під час гри, і після гри підтримуватимуть Шотландію. А за перспективами наші футболісти кращі. Але не можна розслаблятися", – сказав Воробей у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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