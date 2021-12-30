"Ми завжди тролимо один одного: я, Миколенко, Андрієвський і Русин – наш інтелектуальний хлопець. Він дуже багато знає, багато в чому розбирається. З Русином прикольно, він веселун, розмовляє українською мовою. Бувають такі слова українського діалекту, які мало де почуєш – тільки на Західній Україні. Дуже прикольно, піднімає настрій.

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Він швидко говорить, буває дуже смішно. Він і сам це розуміє, до того ж у нас теж таке буває, але не так часто, як у нього. Але я взагалі люблю українську мову, з дитинства її вчив, мені подобалась, але батьки завжди розмовляли російською. З Назіком завжди хотілося розмовляти українською, мова мені дуже подобається.

Ми дуже по-доброму, нам навіть це приносить задоволення. Ми не робимо нічого, щоб образити один одного. Нам по 28 років, дорослі мужики, але поводимось, як діти. Але в кожному з нас є дитина, хочеться пожартувати, подуріти. Чому б ні? Постійно ходити серйозним на якомусь негативі неможливо", – сказав Караваєв в інтерв'ю Sport Arena.

До слова, у поточному сезоні Олександр 19 разів з'являвся на полі у футболці "біло-синіх" у всіх турнірах, але лише раз відзначився гольовим пасом. Динамо пішло лідером УПЛ на зимову паузу.

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