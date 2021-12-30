"Мы травим постоянно друг друга: я, Миколенко, Андриевский и Русин – наш интеллектуальный парень. Он очень много знает, много в чем разбирается. С Русиным прикольно, он такой весельчак, разговаривает на украинском языке. И бывают такие слова украинского диалекта, которые мало где услышишь, только на Западной Украине. Очень прикольно, поднимает настроение.

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Он ыстро говорит, некоторые слова глотает – бывает очень смешно. Он и сам это понимает, к тому же у нас тоже такое бывает, но не так часто, как у него. Но я вообще люблю украинский язык, с детства его учил, мне нравился, но родители всегда разговаривали на русском. С Назиком всегда хотелось разговаривать на украинском, язык мне очень нравится.

Мы очень по-доброму, нам даже это доставляет удовольствие. Не делаем ничего, чтобы обидеть друг друга. Нам по 28 лет, взрослые мужики, но ведем себя, как дети. Но в каждом из нас есть ребенок, хочется пошутить, побаловаться. Почему нет? Постоянно ходить серьезным на каком-то негативе невозможно", – сказал Караваев в интервью Sport Arena.

К слову, в текущем сезоне Александр 19 раз появлялся на поле в футболке "бело-синих" во всех турнирах, но только раз отличился голевым пасом. Динамо пошло лидером УПЛ на зимнюю паузу.

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