"Миколенко – рибалка. Є така професія? Ловитиме рибу і постачати її в супермаркети. Під час відпустки поїхав на зимову риболовлю. Бідна його дівчина Віка, їй би на пісочку полежати і позасмагати. Яка рибалка? Гармаш міг би стати директором психлікарні. Завідував би ними всіма, керував. Це його, здається. Ще мені здається, що він депутат, він би пішов головою Верховної Ради і всіх би там "построїв". Ми йому ще придумаємо слоган на вибори.

Караваєв відповів на звинувачення Степаненка у симуляціях: Він і сам вміє красиво впасти, покричати

Шапаренко буде модельєром. Це я не критикую, не кажу, що правильно або неправильно, що подобається або не подобається. Він і Миколенко по-молодіжному одягаються, стильно. Особисто я більше люблю класику, щось легке або спортивне. А Шапаренко любить красиво виглядати, зачіска та ж. Миколенко говорив, що я колгосп в плані одягу? Та він теж ще той колгоспник.

Бесєдін був би директором заводу будматеріалів. Я просто сказав, бо не знаю. Він просто такий потужний, міцний. Бущан на Привоз поїде директором. Буде як ці на пляжі: "Купуємо кукурудзу і таке інше". Денис Попов буде завідувати охоронною фірмою", – сказав Караваєв у інтерв'ю SportArenaTV.

Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку