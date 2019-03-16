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Наінгголан зізнався, що покинув Рому через Мончі

15:41 77 Читать на русском
Наінгголан зізнався, що покинув Рому через Мончі
Раджа Наінгголан та Рамон Мончі / Фото ФК Рома

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан назвав колишнього спортивного директора Роми Рамона Мончі головним винуватцем свого відходу з римського клубу.

"Мені було важко йти з Роми, і, можливо, саме тому адаптація в Інтері відбувалась так важко. Між мною і Мончі були непорозуміння. Він вів себе непрофесійно щодо мене.

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Безумовно, я теж робив помилки, але якщо б мені в очі сказали, що хочуть, щоб я пішов, у мене б не було питань. Замість цього Мончі пропонував мене всім клубам поспіль і хотів продати мене в Туреччину. Я нічого не знав про це.

Якби я залишився в Ромі, з огляду на свій характер, я б, напевно, починав війну кожен день", – цитує Наінгголана Football Italia.

Нагадаємо, Раджа перейшов з Роми в Інтер влітку 2018-го за 38 млн євро. В поточному сезоні Серії А Наінгголан провів 19 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 3-ма асистами.

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Теги
Італія Рома Рома Рамон Мончі Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Інтер Інтер
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