Президент Севільї: Ми вже провели переговори з Мончі щодо повернення в клуб

Президент Севільї Хосе Кастро натякнув на повернення в Андалусію колишнього спортивного директора Роми Рамона Мончі.

"Відтепер Хоакін Капаррос покине посаду спортивного директора. Ми плануємо призначити найкращого фахівця на цю роль, і таким є Мончі.

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Ми вже провели з ним переговори, після них залишилося дуже позитивне враження. Розмова з Мончі пройшла дуже вдало", – цитує Кастро офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, Мончі був спортивним директором Севільї протягом 17 років: з 2000-го до 2017-го року.

Вчора Севілья несподівано поступилася чеській Славії (3:4) в драматичному протистоянні 1/8 фіналу Ліги Європи.

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