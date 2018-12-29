Наінгголан повернувся до першої команди Інтера й може зіграти з Емполі

Раніше відсторонений від занять першої команди півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан повернувся до заявки на матч чемпіонату Італії.

Після пропушеного матчу з Наполі бельгієць має шанс зіграти проти Емполі. Про це повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Нагадаємо, що Наінгголан був відсторонений Інтером від занять із першою командою після запізнення на тренування минулого тижня. Рішення ухвалив президент "нерадзуррі" через постійні проблеми хавбека з дисципліною. Однак, пізніше генеральний директор клубу Маротта запевнив, що Раджа не покине Інтер взимку.

У сезоні 2018/19 Раджа Наінгголан провів 11 матчів у Серії А, в яких забив 2 м'ячі. Минулого літа він перейшов із Роми за 38 млн євро.