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Наінгголан не покине Інтер взимку

27 грудня 08:00 2 Читать на русском
Наінгголан не покине Інтер взимку
Раджа Наінгголан / Фото: соцмережі

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта спростував можливий продаж Наінгголана, який відсторонений від роботи з першою командою через порушення дисципліни.

"Ми вирішуємо внутрішні проблеми всередині клубу. Раджа прийшов на стадіон, щоб підтримати команду у грі з Наполі. Це показує, наскільки він дбає про команду і клуб.

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Наінгголан не буде виставлений на трансфер у січні. Ми покарали його, адже є певні правила, яких дотримуються всі.

Але як тільки період покарання мине, ми його підтримаємо і зробимо все, щоб він показував свою найкращу гру. У футболі всяке трапляється, тому немає сенсу довго перебувати в цій ситуайції. Ми пішли на певні кроки, він визнав свою провину – пора залишити це в минулому та рухатися далі", – цитує Маротту Sky Sport Italia.

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Теги
Італія Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Інтер Інтер Трансфери Джузеппе Маротта
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