Найкращим тренером 27-го туру визнано наставника Миная Володимира Шарана, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Минай на виїзді здобув нелогічну перемогу над Чорноморцем – асист і феєрія Бандури, нефарт Хадіди і питання до арбітра

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – голкіпер Олександр Бандура.

Нагадаємо, закарпатці на виїзді здобули дещо нелогічну перемогу над Чорноморцем (1:0), а екс-воротар збірної України відзначився асистом і став справжньою стіною на останньому рубежі, врятувавши команду від вірного гола з десяток разів.

До слова, Минай після 27-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим – від зони вильоту його відділяють 2 бали.

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