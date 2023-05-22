Нагорода за асист і нелогічну перемогу – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 27-го туру
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що минув.
Найкращим тренером 27-го туру визнано наставника Миная Володимира Шарана, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Минай на виїзді здобув нелогічну перемогу над Чорноморцем – асист і феєрія Бандури, нефарт Хадіди і питання до арбітра
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – голкіпер Олександр Бандура.
Нагадаємо, закарпатці на виїзді здобули дещо нелогічну перемогу над Чорноморцем (1:0), а екс-воротар збірної України відзначився асистом і став справжньою стіною на останньому рубежі, врятувавши команду від вірного гола з десяток разів.
До слова, Минай після 27-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим – від зони вильоту його відділяють 2 бали.
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