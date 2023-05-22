Лучшим тренером 27-го тура признан наставник Миная Владимир Шаран, сообщает официальный сайт УПЛ.

Минай на выезде одержал нелогичную победу над Черноморцем – ассист и феерия Бандуры, нефарт Хадиды и вопросы к арбитру

Награду самого полезного игрока получил его подопечный – голкипер Александр Бандура.

Напомним, закарпатцы на выезде одержали несколько нелогичную победу над Черноморцем (1:0), а экс-вратарь сборной Украины отметился ассистом и стал настоящей стеной на последнем рубеже, спасая команду от верного гола с десяток раз.

К слову, Минай после 27-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатым – от зоны вылета его отделяет 2 балла.

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