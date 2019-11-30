Нагорняк: В Чернігові зійдуться головні претенденти на бронзу

Екс-нападник збірної України, а нині тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк, поділився очікуваннями від матчів 16-го туру української Прем’єр-ліги.

"Уболівальники вже зачекалися перемог від Ворскли. Команді в матчі з Колосом три очки потрібні як повітря. З іншого боку, у Колоса в минулому турі була гарна гра з Десною, тому команда Руслана Костишина теж буде серйозно мотивована на гру з полтавчанами. Крім того, Колос буде боротися за шістку, а Ворсклі треба рятуватися від вильоту, тому в цьому матчі буде запекла боротьба за очки.

Матч Десни проти Олександрії буде центральним у турі. Команда Володимира Шарана зараз в хорошій формі, незважаючи на недавно програну зустріч у Лізі Європи. Обидві команди будуть грати на перемогу. Цю гру можна розглядати в контексті того, що в ній зійдуться головні конкуренти у боротьбі за третє місце в чемпіонаті.

Маркевич: Хотілося б, щоб СК Дніпро-1 зразу потрапив у єврокубки, але так не буває

Проте від бронзи навряд чи відмовиться і Зоря.У команди Віктора Скрипника одна з наймолодших команд чемпіонату, колектив грає в симпатичний футбол. Поки луганцям не вистачає стабільності. Хоча в поєдинку з Карпатами Зоря, звичайно, буде фаворитом.

У Львова і Дніпра були невдалі матчі, але дніпряни у минулому турі завдяки пенальті в матчі з Ворсклою здобули мінімальну перемогу і трохи поліпшили своє становище. Львів програв Шахтарю, хоча в першому таймі показав симпатичний футбол. Хто стане кращим у цій парі, спрогнозувати складно. Але обидві команди захочуть набрати для своєї скарбнички окуляри.

У парі Маріуполь – Шахтар переможець очевидний. "Помаранчево-чорні" візьмуть чергові три очки, адже у Маріуполя багато орендованих гравців донецького клубу. "Гірники", незважаючи на недавній важкий матч з Манчестер Сіті, вирішать всі свої питання у цьому поєдинку і зосередяться на вирішальній грі в Лізі чемпіонів проти Аталанти.

Гомес: Протистояння з Динамо і Шахтарем – це як гра Барселони чи Реала проти якоїсь другорядної команди

Олімпік, на хвилиночку, не програє в чемпіонаті вже п'ять матчів поспіль. Донеччани хочуть поборотися за місце в першій шістці, тому будуть дуже мотивовані на гру з киянами. Видно, що колектив вже зрозумів, яку гру хоче бачити від них Вісенте Гомес. Що стосується Динамо, то команда хоч і не втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи, але отримала солідну порцію критики від уболівальників після поразки в Мальме. У грі з Олімпіком команда напевно захоче довести, що ця поразка була незаслуженим. Незважаючи на прогрес олімпійців в останніх турах чемпіонату, все одно, вважаю, у динамівців більше можливостей на успіх в цьому протистоянні", – розповів Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс