Гомес: Протистояння з Динамо і Шахтарем – це як гра Барселони чи Реала проти якоїсь другорядної команди

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес розповів про свою роботу у донецькому клубі.

"Коли я завершив свої відносини з Динамо – мені зателефонували з Олімпіка. Я погодився, тому що це була можливість, якою я повинен був скористатися. Мені потрібно було випробувати себе на тренерській лаві. Я працював з усіма віковими категоріями гравців у ролі помічника в Динамо, Аль-Ахлі і московському Спартаку. Мені потрібно було побачити, як відіб'ється мій спосіб розуміння футболу на рівні першої команди.

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Я і раніше знав Олімпік, оскільки ми грали в одній лізі. Я бачив, що їх результати не відповідали команді. Існує певний шаблон рівня клубу, але проблема в тому, що він не був збалансований. Варіантів не було. Зараз я щасливий не завдяки тому, що ми набираємо очки, а завдяки тому, як ми це робимо. Людям подобається, як ми граємо.

Наша команда любить тримати м'яч. Це потрібно для того, аби досягати результату, рухаючись з ним (м’ячем – прим.) до воріт суперника. Ми намагаємося застосовувати високий пресинг, зупиняти атаки суперника і шукати свій шанс.

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Протистояння з Динамо і Шахтарем? Якщо порівнювати з Іспанією, то це як гра Барселони чи Реала проти якоїсь другорядної команди. Це реальна різниця між нами, але ми повинні грати, адже у нас зараз намітилася позитивна динаміка. Справа не в тому, щоб виграти або програти, а в тому, щоб висловити свою індивідуальність на полі, щоб побачити, чого ми можемо досягти", – розповів Гомес в інтерв’ю іспанському виданню AS.

Нагадаємо, Гомес очолив Олімпік 2 вересня цього року. Контракт з 48-річним іспанським фахівцем укладено на три роки.

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