Маркевич: Хотілося б, щоб СК Дніпро-1 зразу потрапив у єврокубки, але так не буває

Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 16-го туру УПЛ між Львовом та СК Дніпро-1.

"Дуже радий, що до мене у гості приїхала команда з Дніпра, яку я зустрічаю з дорогою душею. Радий побачити футболістів і тренерів, з якими мені раніше довелося працювати. А Львів у нас взагалі постійно тренується, так що ми ради тут бачити клуби УПЛ.

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Щодо виступів СК Дніпро-1 у поточному сезоні... Не все робиться одразу. Є у команди багато молодих футболістів, є і ветерани, але вони, на жаль, старіють, і від цього нікуди не дінешся. На все потрібен час. Хотілося б, щоб одразу була перша шістка, єврокубки, але так не буває. Треба спочатку зміцнити команду, і тоді вже можна про щось говорити. А так, команда почала досить впевнено, набирала очки, але, звісно, у кожної команди є власні провали.

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Що стосується матчу, то і Львову, і СК Дніпро-1 потрібні залікові бали. Думаю, гра буде цікавою. Тут змінилося керівництво, у першу чергу, тренерський штаб, і він досить непогано працює, принаймні, те що я бачив. Тож, гра буде непростою для дніпрян, і у відсотках я ставлю 50 на 50, тому що в цілому — це дві рівні команди. Львів традиційно сильно проводить перші 30 хвилин, коли виглядає досить бадьоро, але у другому таймі команда підсідає. У дніпрян повинна бути така стратегія, щоб витримати перші хвилини, а вже далі думати про виграш у матчі. Але, повторюся, вважаю, що гра буде рівною", – цитує Маркевича офіційний сайт клубу СК Дніпро-1.

До слова, команда з берегів Дніпра проводить підготовку до матчу зі Львовом на стадіоні в Винниках. Сам поєдинок відбудеться сьогодні, 30 листопада, о 14:00.

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