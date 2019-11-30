Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

У рамках 16-го туру УПЛ Зоря приймає Карпати, Львів зустрінеться зі СК Дніпро-1, а Ворскла – з Колосом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Карпати

Зоря у минулому турі перервала вражаючу семиматчеву безпрограшну серію в УПЛ, в якій було зафіксовано п'ять перемог. Кривдником луганців стала Олександрія, яка ще й вибила "мужиків" з Кубка й перемагала у Запоріжжі у першому колі. Взагалі, у поточному сезоні Зоря програє лише грандам (не всім і з феєричними рахунками) та команді Володимира Шарана, а от серед простіших суперників – лише Львову, Маріуполю та СК Дніпро-1 вдалося відібрати очки у найбільш результативної (після Динамо та Шахтаря) команди чемпіонату. Словом, сьогодні Карпатам буде нелегко.

Попередній матч. 25.08.2019. 5-й тур чемпіонату України-2019/2020

Карпати – Зоря – 0:1

Гол: Будківський, 58.

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Тим паче, що "зелено-білі" під керівництвом Романа Санжара зовсім не вражають. Безвиграшна серія львів'ян нараховує вже 9 матчів (включно з Кубком), в яких було отримано 6 поразок. Єдиним успіхом у цей період стала нічия в Києві, відверто подарована Динамо, а тур тому Карпати безапеляційно програли Олімпіку – і це у передостанній домашній зустрічі року! Кожного разу хочется сказати, що "левів" ось-ось прорве, що футбол у них не такий вже й слабкий, що їм не щастить і що зараз вони переможуть, однак вони знову й знову розчаровують.

Статистика протистояння Зорі з Карпатами

Всього: 41 матч, 17 перемог Зорі, 11 нічиїх, 13 перемог Карпат, різниця м’ячів 54- 53.

У Прем’єр-лізі: 35 матчів (+14, =9, -12, 45-45)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Дубінчак (Карпати)

Травмовані: Абукар, Підківка (Карпати; участь під питанням)

Найрезультативніші матчі – 7 голів



29.11.1993. 1/8 фіналу Кубка України-1993/1994

Карпати – Зоря – 6:1



10.09.1994. 8-й тур чемпіонату України-1994/1995

Карпати – Зоря – 4:3

Орієнтовні склади на матч Зоря – Карпати

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Лєднєв – Кабаєв, Русин

Карпати: Кудрик – Вакуленко, Халль, Веремієнко – Мартінс, Назарина, Кльоц, Лях – Деда – Діогу, Понде

"Родзинки" матчу:

– Зоря може здобути 180-ту перемогу в УПЛ.

– Карпати не перемагають в УПЛ з 20 вересня протягом 8 матчів поспіль (3 нічиї, 5 поразок).

– Зоря з 21 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

– 200-й матч в УПЛ може провести Віталій Вернидуб, 100-й – Владислав Кабаєв (обидва – Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

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Карпатам роздали вже забагато авансів, тож настав час забувати про поблажки в оцінках. Для нинішніх львів'ян позитивний результат у матчі проти Зорі буде або дивом, або відвертим подарунком з боку луганців. "Мужики" повинні здобути впевнену перемогу.

Львів – СК Дніпро-1

Львів після приходу Єгіші Мелікяна одразу ж перервав восьмиматчеву безвиграшну серію, впевнено розбивши Ворсклу, а потім дав бій Шахтарю – так, "містяни" зазнали розгрому, але більше години матч виглядав цілком конкурентно. Це вже не той слабкодухий Львів часів Володимира Мазяра, коли бразильці технічно показували лише середні пальці. Команда під керівництвом нового тренера швидко отримала думку в діях та агресію в атаці, хоча всього по двох турах судити зарано – істинна перевірка можливостей колективу буде проведена на дистанції у зустрічах проти середнячків. СК Дніпро-1 – прекрасний варіант для початку екзаменування.

Попередній матч. 26.08.2019. 5-й тур чемпіонату України-2019/2020

Дніпро-1 – Львів – 2:3

Голи: Ренан, 34, Пернамбукко, 51, Шина, 89 (пен) – Польовий, 56, Куліш, 67

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Підопічні Дмитра Михайленка нещодавно перервали серію із шести поразок поспіль, розписавши нульову нічию з Десною та здобувши мінімальну перемогу над Ворсклою – втім, великого оптимізму ці результати не додали. У Чернігові дніпровці продемонстрували вкрай спрощений футбол, відверто відскочивши, а з полтавцями у минулому турі забити вдалося лише з дуже суперечливого пенальті. Звісно, це результати, на які можна опертися у подальшому просуванні по таблиці, але суто в ігровому плані СК Дніпро-1 поки що не вражає.

Статистика протистояння Львова з СК Дніпро-1

Всього: 2 матчі, 1 перемога Львова, 1 перемога СК Дніпро-1, різниця м’ячів 4-4.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 3-2)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Сабіно, Альваро (Львів)

Травмовані: Сафронов (СК Дніпро-1)

Найкращі бомбардири протистояння

Львів: Шина, Ренан, Пернамбукко – по одному.

Дніпро-1: Володимир Польовий, Станіслав Куліш – по одному.

Орієнтовні склади на матч Львів – СК Дніпро-1

Львів: Сарнавський – Люлька, Братков, Борзенко, Гончар – Приймак, Мартан – Пернамбукко, Шина, Богунов – Ренан

СК Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Польовий – Кравченко – Коркішко, Когут, Вакулко, Назаренко – Супряга

"Родзинки" матчу:

– СК Дніпро-1 в УПЛ гостьових перемог ще не святкувало (7 ігор, 3 нічиї, 4 поразки), пропускаючи при цьому голи у кожному виїзному матчі.

– Львів на своєму полі може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м'ячі).

– Клубний рекордний гольовий серіал СК Дніпро-1 в УПЛ триває 4 матчі (5 м'ячів).

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

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Львів в останніх матчах виглядав непогано, а от про СК Дніпро-1 цього не скажеш. В цілому ж, команди виглядають більш-менш рівно, але фактор домашнього поєдинку та цікавішої роботи в атаці повинен зіграти на користь "містян". Більш вірогідною здається саме перемога господарів.

Ворскла – Колос

Ворскла восени продовжила своє падіння і з новим тренером – Юрієм Максимовим. У минулому турі полтавці програли СК Дніпро-1, зазнавши п'ятої поспіль поразки і продовживши безвиграшну серію до десяти поєдинків (при дев'яти програшах). Щоправда, невдача на Дніпро-Арені мала присмак скандалу через суперечливий пенальті, однак "зелено-білі" все одно були далекими від переможного результату – команда явно працювала на нічию. Так чи інакше, але нині Ворскла йде на останній позиції з 3-очковим відставанням від Карпат і Львова. Перемагати потрібно зараз, поки конкуренти не пішли у відрив.

Статистика протистояння Ворскли з Колосом

Всього: 2 матчі, 2 перемоги Ворскли, різниця м’ячів 4-0.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 3-0)

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Втім, Колос вже не так просто роздає очки, як у жовтні та листопаді. Тоді підопічні Руслана Костишина провели жахливу серію із п'яти поспіль поразок із загальним рахунком 1:16, хоча не завжди результати були справедливими. З деякими суперниками ковалівцям не щастило, а із Зорею в позаминулому турі новачки так і зовсім непогано виглядали. Перемога над Десною минулого тижня була несподіваною лише в статусному плані, але за рівнем футболу дебютант УПЛ реально почав оживати.

Попередній матч. 30.10.2019. 1/8 фіналу Кубка України-2019/2020

Колос – Ворскла – 0:1

Гол: Козиренко, 68

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Ільїн, Парамонов (Колос)

Травмовані: Баєнко, Шехіч – Костишин

Найкращі бомбардири протистояння

Ворскла: Ігор Пердута – 2, Юрій Коломоєць, Юрій Козиренко – по одному.

Колос: немає.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Колос

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай – Петровіч – Саків, Скляр, Кравченко, Ребенок – Васін

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Задоя, Мігунов – Мілько, Оріховський – Волков, Лисенко, Вільх'яльмссон – Нехтій

"Родзинки"

– Ворскла утримує клубну рекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 31 серпня триває 10 матчів (1 нічия, 9 поразок).

– "Біло-зелені" голів в УПЛ не забивають голів впродовж 450-ти хвилин.

– Колос в гостях не забиває голів в УПЛ впродовж рекордних для клубу 316-ти хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ворсклі перемога потрібна за будь-яку ціну, тож мінімум на один гол з боку господарів можна розраховувати. Втім, Колос в останніх матчах забивав не менше двох, а з дірявою обороною полтавців можна відвантажити і більше. Саме тому більш вірогідною здається перемога ковалівців.

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