"Звичайно, на мій погляд, правильніше було б все ж провести матч між українською і швейцарською збірними. Наша збірна, незважаючи на всі проблеми зі складом, була готова грати і хотіла цього. Я так розумію, тепер багато в цьому питанні буде залежати від юридичних аспектів. Шкода, адже хотілося б, щоб команди визначили переможця на футбольному полі, а не у кабінетах УЄФА. Яким в результаті буде рішення УЄФА, спрогнозувати складно.

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Найсправедливішим рішенням було б зіграти цей матч, де завгодно: або в Швейцарії в іншому місті, або на нейтральному полі. Жеребкування результату? Це взагалі незрозуміло що таке. Як рулетка в казино – на червоно або чорне. Не вірю в такий варіант і не розумію, як таке може бути. Не варто сподіватися на цей результат. Все повинно вирішуватися на футбольному полі.

У збірної Швейцарії теж були кадрові труднощі перед грою з українцями. Звичайно, збірна була частково знекровлена. Перед грою в Люцерні випав ще Маліновський. Але для українців іноді навіть, чим гірше, тим в результаті краще. Такі ситуації можуть згуртувати команду, додати їй агресивної спортивної злості. Може, на папері Швейцарія і була фаворитом, але наша збірна теж не подарунок. Статус фаворитів швейцарцям ще треба було підтвердити на ділі. Але я сподіваюся, що здоровий глузд візьме верх і матч буде зіграний в інші терміни. Нехай через 2-3 тижні, але, щоб все вирішилося на поле.

Завжди хочеться грати проти найсильніших збірних. Як тренер юнацької збірної, можу підтвердити, що нам не вистачає матчів проти топ-збірних. Раніше ми ніколи майже не вигравали у провідних європейських збірних, тепер же граємо з ними і обіграємо Іспанію. Це великий і класний досвід. Хочеться бути серед найкращих. Тому матч зі Швейцарією був важливий. У разі успіху українці залишаться в групі А і після жеребкування знову зможуть грати проти топ-збірних Європи", – цитує Нагорняка Команда 1.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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